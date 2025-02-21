الجيش اللبناني يستنفر تزامنا مع تشييع الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله

طلبت قيادة الجيش اللبناني حجز العسكريين في الخدمة يوم الأحد 23 فبراير، تزامنا مع تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد الاقدس السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه

كما وضعت قيادة الجيش كافة الوحدات العسكرية في حالة استنفار كامل تحسبا لأي طارئ.

هذا ونفت لجنة مراسم التشييع ما تم تداوله عن وجود بطاقات دخول، مبينة أن "البرنامج يبدأ الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت ويكون خلال البرنامج 7 فقرات، وهناك مسارات للقادمين من المناطق مع 50 موقفا للسيارات.

كما سيتم نشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات ويمكن لمن يصل للباحة القريبة أن يتابع عبرها".

وختمت: "نحن في أعلى درجات الجهوزية لاستقبال الحشد المهيب في يوم 23 شباط".