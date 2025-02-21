وزير الخارجية السوري سيزور بغداد يوم غد

صرّحت وسائل اعلامية ومصادر سياسية، اليوم الجمعة، بان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بغداد يوم غد السبت 21 شباط 2025 في زيارة رسمية، فبحسب المصادر فأن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيكون في استقبال الشيباني"، حيث من المقرر أن يلتقي الشيباني بكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وكان الشيباني قد أكد في وقت سابق زيارته الى بغداد، وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في ظل حالة الجمود التي سادت العلاقات الرسمية بين بغداد ودمشق منذ سقوط بشار الأسد، حيث لم تُسجل أي زيارات أو لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، باستثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي،حميد الشطري، إلى دمشق.