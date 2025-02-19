حماس تكشف أسماء جثث الرهائن الذين سيتم تسليمهم غدا

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أسماء جثث الرهائن الذين تعتزم تسليمهم لإسرائيل، الخميس، ضمن صفقة وقف إطلاق النار والتبادل في قطاع غزة.

وذكرت الحركة أنها ستقوم بتسليم جثث 4 رهائن من غزة، الخميس، بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تفرج حركة حماس الخميس، عن رفات ثلاثة رهائن من أسرة بيباس، حيث كانت قد احتجزت كلا من ياردن وشيري بيباس وطفليهما خلال هجوم فيما تم الإفراج عن ياردن في الأول من فبراير الجاري.

وذكر بيان للحركة أنه: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى سيتم غدا الخميس، تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس والذين كانوا جميعا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

من جانبها ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أنها ستسلم رفات الرهينة الإسرائيلي عوديد ليفشيتس غدا الخميس.

وذكر بيان الحركة "قررت سرايا القدس الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس، وهو أحد الأسرى الذين تعمد العدو الصهيوني قتلهم بالغارات الجوية خلال معركة طوفان الأقصى، وذلك يوم غد الخميس... في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى".

في غضون ذلك دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام الخصوصية والكرامة قبل التسليم المتوقع للجثث.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "يجب أن نكون واضحين: أي معاملة مهينة أثناء عمليات التسليم غير مقبولة".