سوريا - لبنان - فلسطين

استشهاد ابن رئيس بلدية بغارة إسرائيلية غادرة في لبنان


افاد وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاربعاء، باستشهاد شخص، جراء ضربة اسرائيلية غادرة جبانة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، غداة سحب اسرائيل قواتها من عدة بلدات حدودية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ما عدا خمسة مواقع.

وأوردت الوكالة الرسمية للأنباء، "أغارت مسيرة معادية على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل"، ما أدى إلى استشهاد شخص.

وبحسب مصادر قولها إن الغارة التي نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب استهدفت ابن رئيس البلدية ويدعى، يوسف محمد سرور، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته إصابة خطيرة.

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