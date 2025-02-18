توقف حركة الإقلاع والهبوط وإغلاق مطار بيروت

أعلنت المديريّة العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أنه سيتم إقفال المطار وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار يوم الأحد 23 فبراير (شباط) الحالي، بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، بحسب التوقيت المحلي.

ويوافق هذا التاريخ الموعد الرسمي لتشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله.

وتم عدد كبير من الحجوزات من بيروت وإليها يوم تشييع السيد نصر الله على طريق المطار.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قد تحدث عن تشييع السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة.