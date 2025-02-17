الرئيس اللبناني: العدو الإسرائيلي لا يؤتمن ومتخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل

اكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن، فيما بين اننا نخشى من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً.

وقال عون في بيان، إن "العدو الإسرائيلي لا يؤتمن ومتخوفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدا"، مؤكدا ان "الرد على عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي غدا يكون بموقف وطني موحد جامع".

واضاف ان "خيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسية لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة"، مبينا ان "الجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون".

واشار عون الى ان "سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون".