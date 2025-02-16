سوريا - لبنان - فلسطين

الأمين العام لحزب الله: يجب إعادة الطيران الإيراني إلى لبنان


دعا نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، إلى إعادة الطيران الإيراني إلى الأجواء اللبنانية، معتبراً ذلك خطوة أساسية نحو استعادة سيادة البلاد. 

وأكد الشيخ قاسم في كلمة له، أن: "أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء أي اتفاق يجب أن يُعامل كاحتلال،" محملاً الدولة اللبنانية مسؤولية التصدي له.

وأضاف "لا توجد أي ذريعة لبقاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة أن يكون موقف الحكومة اللبنانية واضحاً وحاسماً في مواجهة هذا الانتهاك. كما دعا السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول 18 فبراير شباط.

وحول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، كشف قاسم أن رئاسة الحكومة اللبنانية أُبلغت بأن إسرائيل ستستهدف مدرج مطار بيروت الدولي إذا هبطت أي طائرة إيرانية فيه. 

وأشار إلى أن قرار منع هبوط الطائرة الإيرانية الذي اتخذه رئيس الحكومة كان بمثابة "تنفيذ للقرار الإسرائيلي"، معرباً عن رفضه لهذا النهج.

وأضاف قاسم أن على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الكاملة لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على لبنان، مؤكداً أن استعادة السيادة يتطلب موقفاً وطنياً موحداً.

على صعيد آخر، أعلن حزب الله عن تنظيم مراسم تشييع رسمية للأمينين العامين السابقين للحزب، الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، يوم 23 فبراير شباط المقبل. 

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