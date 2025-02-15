سوريا - لبنان - فلسطين

شهيد وجريحان جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان


أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية مساء اليوم السبت، استهدفت سيارة على طريق جرجوع في إقليم التفاح جنوبي البلاد.

وقالت الوسائل أن "هذه الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين".

ويعد هذا القصف خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، حيث توقف القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ منذ 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 كانون الاول الماضي.

وإلى جانب استهداف اليوم، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بزعم التصدي لتهديدات "حزب الله"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وتضمن الاتفاق مهلة 60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق، وامتنعت عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال المهلة التي انتهت في 26 كانون الثاني الماضي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديدها حتى 18 شباط الجاري.

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