"القسام" تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غداً

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى صهاينة.

وذكر المتحدث باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، أن "الأسرى الذين سيفرج عنهم هم ساشا الكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين بين حركة "حماس" وإسرائيل، الجمعة، إنها قلقة للغاية بشأن وضع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ومنذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير (كانون الثاني) أجرى الجانبان 5 عمليات تبادل أسرى.