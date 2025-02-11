سوريا - لبنان - فلسطين

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة عون


شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمة له خلال أول جلسة للحكومة الجديدة على أن الانتماء والولاء يجب أن يكون للدولة، وتوجه إلى الوزراء قائلا: "أنتم خدام الشعب وليس العكس"، حيث ذكر وزير الإعلام بول مرقص إنه في مستهل جلسة الحكومة، طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حداد على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي، ومن ثم رحب الرئيس عون بتشكيل الحكومة وشكر رئيسها نواف سلام على التعاون الذي أدى إلى تشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ".

ولفت عون بحسب ما نقل عنه وزير الإعلام إلى أن "الطريق إلى الإنقاذ يمر عبر الإصلاح، وأن لبنان يجب أن ينهض بهذه الإصلاحات التي نعمل عليها جاهدين ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة"، مشددا على أن "الانتماء والولاء هو للدولة وليس لأي جهة أخرى ونحن كوزراء جئنا لخدمة الشعب".

فيما توجه إلى الوزراء قائلا: "أنتم خدام الشعب وليس العكس.. لا تعطيل، بل نناقش الأفكار التي تطرح ونخرج بحلول وهذا أساس الديمقراطية. سنعمل على إصلاح وتطوير الوزارات  في ظل الدعم الدولي الكبير والفرص كبيرة لاقتناص الدعم الدولي".

وأشار عون إلى أن "المهم ليس فقط تأليف الحكومة بل إثبات الثقة بدءا بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات القضائية والأمنية، وإقرار الموازنة وإجراء الانتخابات البلدية، وتطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير".

وعاد الرئيس إلى خطاب القسم وتأثيره على هذه العناوين مؤكدا "ضرورة عدم انتقاد أي دول شقيقة أو صديقة وعدم اتخاذ لبنان لمثل هذه الانتقادات"، كما طلب من الوزراء أن يرفع كل فيما خصه التحصينات في الشوارع التي تحيط بالوزارات.

بالمقابل، تحدث سلام وشكر الرئيس عون على التعاون في تشكيل الحكومة وفق المعايير التي وضعها، مشددا على أن "الوقت ليس التجاذبات السياسية".

 وطلب من الوزراء شفافية تامة في العمل والتفرغ الكامل لعمل الوزارة وترك أي عمل خاص، مؤكدا ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص وعدم الخلط بينهما.

كما أعلن مرقص أنه جرى تشكيل لصياغة البيان الوزاري مؤلفة من سلام ونائب رئيس الحكومة والوزراء ياسين جابر، غسان سلامة، جو عيسى الخوري، فايز رسامني، مبينا أنه من المفترض أن تتم عملها في غضون أيام وعود إلى الحكومة، مؤكدا أن هذا البيان سيكون مقتضبا ومباشرا.

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