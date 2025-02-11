إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم طلبا لترامب يخص لبنان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، "نتنياهو طلب من ترامب خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع".

وأضافت "تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودا على انتهاكات حزب الله"، مشيرا الى أن "هناك اعتقادا في إسرائيل أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.