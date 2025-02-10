تعليق أممي جديد يخص "اتفاق غزة"

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تريد التأكد من تنفيذ اتفاق غزة بالكامل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "من المهم التزام الأطراف كافة بكل بنود اتفاق غزة وجداوله الزمنية"، مشددا "نريد التأكد من تنفيذ اتفاق غزة بالكامل دون تأخير في أي جانب".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي بنيامين نتنياهو أعلن، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.