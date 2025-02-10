ترامب يعلن تفاصيل مرعبة عن خطة بشأن تهجير الغزيين من أرضهم!

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإن خطته لإعادة إعمار غزة لا تشمل عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم السابقة وإنما سيتم بناء مجتمعات آمنة جديدة لهم، إذ أجاب ترامب في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، عندما سئل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى غزة، بأنه "لا .. لا يمكنهم العودة".

وأضاف ترامب بأنه إذا عادوا الآن، ستمر سنوات قبل أن يتمكنوا من العيش هناك مرة أخرى، منوها بأن المنطقة غير صالحة للسكن في وضعها الحالي.

كما أكد على أنه ينظر إلى إدارة غزة كمشروع استثماري، قائلا: "ستكون مؤقتا تحت سيطرتنا. فكر في الأمر كمشروع عقاري للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة".

وأضاف أنه يخطط لبناء مستوطنات جديدة أكثر أمنا للفلسطينيين بعيدا عن مناطق الصراع.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ”ستسيطر“ على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" للعالم.

كما وصف في الوقت نفسه قطاع غزة الحالي بـ"موقع الهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروه إلى دول أخرى، مقترحا الأردن أو مصر وغيرهما للإقامة فيه، كذلك لم يستبعد أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بأنه سيزور القطاع شخصيا".