سوريا - لبنان - فلسطين

المستشار الألماني: خطة ترامب بشأن غزة "فضيحة"


وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يمكن أن تأخذ ملكية قطاع غزة وتعيد تطويره مع نقل سكانه بأنه "فضيحة".

وقال شولتس خلال مناظرة تلفزيونية جمعته مع خصمه المحافظ زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن "فضيحة، بالإضافة نظرا لحجم الدمار الذي تشهده غزة".

وأضاف ان "إعادة توطين السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، وأشار إلى موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيينن".

بدوره، قال ميرتس: أشارك هذا التقييم. وهذا (المقترح) واحد من سلسلة المقترحات الواردة من الإدارة الأمريكية التي تثير القلق بالتأكيد، لكن يجب الانتظار لمعرفة ما يقصد به بجدية وكيف يتم تنفيذه - ربما هناك الكثير من العبارات الخطابية الفارغة في ذلك".

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