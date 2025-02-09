حماس تدعو لموقف عربي موحد ضد تصريحات نتنياهو

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، الى موقف عربي موحد يتصدى لتصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية، حيث ذكرت حماس في بيان، "ندين التصريحات الوقحة لمجرم الحرب نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية".

واعتبرت هذه التصريحات "عدائية بحق السعودية وشعبنا، وتعكس نهجا استعلائيا"، مضيفة "نثني على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة.

كما أكدت الحركة "تقديرنا لموقف السعودية ضد مخططات تهجير شعبنا، ودعمها المستمر لقضيته"، داعية الى "موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية".

وأثارت تصريحات نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية عبر القناة 14 الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، ردود فعل رسمية وشعبية رافضة في العالم العربي.