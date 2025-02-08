سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على غزة


ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 48 ألفًا و 181 شهيدًا، بالإضافة إلى 111 ألفًا و 638 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على القطاع، أن 26 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 22 شهيدًا انتشلت جثامينهم، و 4 شهداء متأثرين بجروحهم، كما وصلت 5 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ".

وأوضحت المصادر أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم "

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على غزة
مشاهد تسليم الرهائن في غزة تثير غضب تل أبيب.. نتنياهو يتوعد وحماس ترد
الكيان الصهيوني يفرج عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى
الرئيس عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية
في أول تعليق لرئيس حكومة لبنان الجديدة: الحكومة ستكون مساحة للعمل المشترك البناء وليست للمناكفات
الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام
نجيب ميقاتي يطالب مبعوثة ترامب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
عشرات الإصابات في اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية
في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، حماس تطلق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها
الرئاسة اللبنانية : لسنا معنيين ببعض نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط بشأن حزب الله
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك