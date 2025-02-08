ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 48 ألفًا و 181 شهيدًا، بالإضافة إلى 111 ألفًا و 638 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي عن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على القطاع، أن 26 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 22 شهيدًا انتشلت جثامينهم، و 4 شهداء متأثرين بجروحهم، كما وصلت 5 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ".

وأوضحت المصادر أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم "