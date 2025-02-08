سوريا - لبنان - فلسطين

في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، حماس تطلق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها


صرّحت حركة حماس اليوم السبت إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، وذلك في إطار صفقة  "طوفان الأحرار"، مقابل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، إذ جاء في البيان، "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي، وهو يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا".

وأضافت الحركة أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم ورسائل المقاومة تؤكد أن يد الشعب الفلسطيني ومقاومته ستظل العليا، وأن اليوم التالي يقربهم أكثر من تحقيق العودة والحرية وتقرير المصير".

كما أكدت الحركة رفض الشعب الفلسطيني القاطع لمشاريع التهجير والاحتلال التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعزمه الثابت على إفشالها.

وأشارت حماس إلى أن ما أسمته بـ"النصر المطلق"، الذي سعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه خلال 471 يوما من العدوان، قد تحطم على أرض غزة العزة، مؤكدة أن هذه الأوهام لن تتحقق أبدا.

وفي الختام وجهت حماس تحية خاصة للشعب الفلسطيني العظيم، الذي أرسل برسالته الواضحة للعالم أجمع من خلال صموده الأسطوري، مؤكدة أنه ثابت على أرضه، متمسك بمقاومته، ومصر على المضي في طريقه حتى تحقيق الحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

فيما أكدت الحركة التزامها بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياتهم رغم القصف الإسرائيلي ومحاولات نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، حماس تطلق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها
الرئاسة اللبنانية : لسنا معنيين ببعض نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط بشأن حزب الله
حزب الله: دعوة ترامب لتهجير سكان غزة "مارقة" و"جنون عظمة"
مكتب الاعلام الحكومي في غزة : مايدخل من الاحتياجات الانسانية الى القطاع لايتجاوز 10% مما نص عليه الاتفاق
حماس تعلن الإفراج عن ثلاثة أسرى اسرائيليين غدًا
الأمم المتحدة ترد على مقترح ترامب بترحيل سكان غزة
رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يحذر من خطة ترامب.. ستشعل المنطقة
لافروف : اسرائيل تنوي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والبقاء في لبنان
رفض عالمي وإقليمي متصاعد للتهجير القسري في غزة
لبنان يتزين بالأبيض... الثلوج تكسو المرتفعات وتعزل بعض المناطق
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك