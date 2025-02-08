في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، حماس تطلق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها

صرّحت حركة حماس اليوم السبت إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، مقابل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، إذ جاء في البيان، "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي، وهو يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا".

وأضافت الحركة أن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم ورسائل المقاومة تؤكد أن يد الشعب الفلسطيني ومقاومته ستظل العليا، وأن اليوم التالي يقربهم أكثر من تحقيق العودة والحرية وتقرير المصير".

كما أكدت الحركة رفض الشعب الفلسطيني القاطع لمشاريع التهجير والاحتلال التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعزمه الثابت على إفشالها.

وأشارت حماس إلى أن ما أسمته بـ"النصر المطلق"، الذي سعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه خلال 471 يوما من العدوان، قد تحطم على أرض غزة العزة، مؤكدة أن هذه الأوهام لن تتحقق أبدا.

وفي الختام وجهت حماس تحية خاصة للشعب الفلسطيني العظيم، الذي أرسل برسالته الواضحة للعالم أجمع من خلال صموده الأسطوري، مؤكدة أنه ثابت على أرضه، متمسك بمقاومته، ومصر على المضي في طريقه حتى تحقيق الحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

فيما أكدت الحركة التزامها بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياتهم رغم القصف الإسرائيلي ومحاولات نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.