لافروف : اسرائيل تنوي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والبقاء في لبنان

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، وجود معلومات عن نية اسرائيل السيطرة الكاملة على الضفة الغربية ، والبقاء في لبنان .

وقال لافروف في المؤتمر الرابع عشر للشرق الاوسط في موسكو:" هناك تسريبات موثوقة تشير الى ان اسرائيل، بالاضافة الى خططها لطرد الفلسطينيين من غزة، تنوي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية لنهر الاردن".

واضاف :" يقول بعض الخبراء (وليس هناك من يدحض ذلك) ان اسرائيل تعتزم البقاء في الاراضي اللبنانية".

وتابع :" ما تزال الازمة في غزة ، على الرغم من وقف اطلاق النار ، حيث اودت بحياة 46 الف مدني فلسطيني واصيب حوالي 100 الف مدني ، وماتزال موجات العنف في مختلف انحاء المنطقة ".

وعن الاوضاع في سوريا ، قال لافروف :" سوريا تواجه مشاكل كبيرة. وبعد تغيير السلطة ، لم يتمكنوا من التوصل الى تفاهم في ما يخص اقامة حوار وطني"، مبينا :" ان ما يجب عليهم فعله هو محاولة تعزيز الحوار الوطني قدر الامكان، دون السعي لتحقيق مكاسب جيوسياسية، بل التفكير في مستقبل الشعب السوري".