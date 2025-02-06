لبنان يتزين بالأبيض... الثلوج تكسو المرتفعات وتعزل بعض المناطق

يشهد لبنان تساقطًا كثيفًا للثلوج نتيجة العاصفة "أسيل"، وهو أول منخفض جوي لهذا العام، ما أدى إلى تراكمها في مناطق ضهر البيدر، صوفر وفالوغا، حيث تغطّت الطرقات والمنازل بطبقات بيضاء، وترافقت العاصفة مع انخفاض درجات الحرارة ورياح قوية، ما تسبب في عزل بعض القرى الجبلية وتعطيل حركة المرور.

عدسة "سبوتنيك"، جالت في المناطق الجبلية ورصدت مشاهد مميزة لتساقط الثلوج، حيث بدت الطرق مغطاة بالثلج، فيما واجه المواطنون صعوبة في التنقل بسبب تشكل الجليد، وبعضهم الآخر خرج للاستمتاع بالثلج والمشاهد الخلابة.

وتعمل فرق وزارة الأشغال والجيش اللبناني، على فتح الطرق الجبلية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر عند القيادة بسبب انعدام الرؤية في المرتفعات.