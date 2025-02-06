سوريا - لبنان - فلسطين

العاصفة الثلجية "أسيل" تضرب لبنان وتغلق طرقات جبلية


وصلت العاصفة الثلجية "أسيل" إلى لبنان، وهي الأولى من نوعها هذا العام، محملة بأمطار غزيرة، ورياح قوية، وثلوج كثيفة على المرتفعات، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي العاصف القادم من البحر الأسود، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتشكل الجليد على الطرقات.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني تكون درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وسط هطول كثيف للأمطار، يترافق مع عواصف رعدية ورياح ناشطة ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر، وتساقط حبات البرد، وتشكل السيول على الطرق، وانجراف التربة.

أما الثلوج، فتبدأ بالتساقط على ارتفاع 1600 متر خلال النهار، ليتدنى مستوى تساقطها ليلا إلى 1100 متر.

وذكرت التقارير أن الثلوج غطت طريق فنيدق ـ عكار شمال لبنان، كما تساقطت الثلوج بكثافة على منطقتي قليا ويحمر في البقاع الغربي شرق لبنان.

كما أدت الثلوج إلى قطع عدد من الطرقات من بينها: ضهر البيدر، ترشيش، زحلة، عيناتا الارز، كفرذبيان، حدث بعلبك، العاقورة، الهرمل سير الضنية، القبيات، معاصر الشوف، كفريا.

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