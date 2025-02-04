سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة: أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا إلى شمال غزة خلال أسبوع


أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف فلسطيني انتقلوا من جنوب غزة إلى شمالها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيث أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إلى أن أكثر من 36 ألف شخص انتقلوا في الاتجاه المعاكس خلال الفترة نفسها.

وأضاف دوجاريك أن ثلاثة مواقع إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في شمال غزة (بيت حانون، بيت لاهيا، وجباليا)، تستوعب كل منها نحو خمسة آلاف شخص، كما لاحظ انخفاضا في أسعار المواد الغذائية مع تدفق المساعدات الإنسانية، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع.

وأوضح أن حوالي ثلث الأسر لديها وصول أفضل إلى الغذاء، لكن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستويات السابقة، معتبرا أن نقص السيولة النقدية يظل التحدي الرئيسي للأسر.

بالمقابل، وصل توم فليتشر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى المنطقة أمس الاثنين في زيارة تستمر أسبوعا تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن يزور الضفة الغربية وقطاع غزة ويلتقي مسؤولين كبارا لمعاينة الأوضاع بشكل مباشر وفهم التحديات التي تواجه الشركاء الإنسانيين، إضافة إلى بحث سبل تحسين العمليات الإنسانية.

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