سوريا - لبنان - فلسطين

الامين العام لحزب الله اللبناني : اخترنا يوم 23 شباط لتشييع السيد الشهيد حسن نصر الله


قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، ان المقاومة اختارت يوم 23 شباط لتشييع السيد الشهيد حسن نصر الله.

وقال االشيخ نعيم قاسم في كلمته مساء اليوم، نعزي ونبارك باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف ونائبه القائد مروان عيسى وكل القادة.

وبارك الشيخ قاسم للشعب الفلسطيني مشهد تحرير الأسرى والنتائج التي وصل إليها.

واكد ان "الدولة اللبنانية مسؤولة بعد تمديد الاتفاق عن المتابعة والضغط على الدول الراعية بشدة وحزم لكي يتوقف العدوان الإسرائيلي والخروقات التي ليست الا عدوان ابتدائي والمقاومة مسار وخيار ونحن نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب".

وأضاف الأمين العام لحزب الله "هناك حملة مضادة ترعاها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ودول خارجية بمواكبة فريق داخلي يروّج للهزيمة في حين لم نتحدث عن النصر المطلق فهذه معركة فيها أرباح وخسائر وشعبنا يدرك أنه انتصر بعناوين وخسر بعناوين أخرى ونحن نتحدث عن نصر يتعلق بالصمود وبكسر الاجتياح الإسرائيلي وبعدم قدرة العدو على إنهاء المقاومة و هناك مشهد عودة أهل الجنوب يعبّر عن موقف تحرير شعبي وموقف نبيل لاستعادة الأرض".

وصرح الشيخ نعيم قاسم بقوله "نحن أمام صمود أسطوري من قبل المقاومين قلّ نظيره والشعب الأبي مع مقاومته وجيشه هو من حرر لبنان، فمن لديه مبدأ لا يستسلم حين تُمارس عليه الضغوط وليعلم الجميع أن التضحيات مهما بلغت ستؤدي إلى تحرير الأرض وخروج "إسرائيل".

وأكمل الشيخ قاسم"التبعية للولايات المتحدة لا تغرينا أبدا والمقاومة الإسلامية ستبقى وحزب الله سيبقى ولن نغير من اتجاهاتنا وقناعاتنا".

وختم كلمته بالذكر عن السيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلا "شهيدنا الأسمى استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع ، وأما الآن سيتم تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 من فبراير الجاري بينما السيد هاشم صفي الدين سيتم تشييعه بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما و شعار التشييع سيكون "إنّا على العهد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامين العام لحزب الله اللبناني : اخترنا يوم 23 شباط لتشييع السيد الشهيد حسن نصر الله
حريق في مطار رفيق الحريري
مستوطنون صهاينة يحرقون مسجدا بالضفة الغربية
"أنا رأيته".. أبنة الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله تحسم الجدل ببقاء والدها على قيد الحياة
الارهابي ابو محمد الجولاني يزور مملكة الارهاب
يعيد رسم المشهد الميداني.. استنفار أمني "غير مسبوق" بالحسكة مع تعزيزات أمريكية ضخمة
مقتل مونسنيور الأرمن أنانيا كوجانيان بظروف غامضة في لبنان
انفجار مفخخة بريف حلب الشرقي
وصول الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى الضفة الغربية
نائب لبناني: اعتداءات العدو المستفزة ستحفز الجميع على الرد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك