نائب لبناني: اعتداءات العدو المستفزة ستحفز الجميع على الرد

صرّح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن عز الدين إن "المقاومة ما زالت تتمتع بالقوة والقدرة، وهي في جهوزية تامة لصد أي عدوان يمكن أن يمارسه العدو الصهيوني، إذ ذكر النائب في كلمة له اليوم خلال الاحتفال التأبيني "لفقيد الجهاد والمقاومة" سامي عبد الأمير كمال، في النادي الحسينيّ في بلدة دبعال الجنوبية : "العدو يمارس اعتداءاته بطريقة مستفزة وهذا ما سيحفز ويدفع الجميع حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة للرد بقوة على هذه العدوانية والجرائم كلٌ من موقعه ومسؤوليته الوطنية".

وأكد أن المقاومة ما زالت تتمتع بالقوة والقدرة كما كانت وهي في جهوزية تامة لصد أي عدوان يمكن أن يمارس من قبل العدو الصهيوني

وشدد على أنه "لا عهد مع هذا العدو الذي يتفلت من كل الالتزامات والعهود ولا مع الأمريكي أيضا".

وأضاف، "الراعيان الدوليان أتيا ليرعيا الاتفاق فإذا بهما يتواطآن مع العدو الاسرائيلي ويغطيانه للتمادي بإجرامه وعدوانه والاستمرار في نقض الاتفاق".

كما أوضح قائلا: "نحن لا نريد أن نلغي أحدا ولا يستطيع أحد أن يلغينا.. مهما بلغت قوة هذا الحزب أو ذاك فلا يستطيع أن يلغي أحدا وهذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم والتوافق".