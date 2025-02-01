الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة

علق الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025)، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت دعوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال أهل غزة وتهجيرهم من ديارهم.

وقال زكي في تصريح صحفي، إن: "موقفنا ثابت تجاه تهجير سكان غزة، الموقف العربي متماسك في رفض تهجير الفلسطينيين"، وتابع "كنا نود أن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضاً بشأن غزة".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أردنية أنه سيتم عقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.

وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء العرب تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب دعم وكالة "أونروا"، وتمكينها من أداء مهامها.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.