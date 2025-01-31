سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل مسؤول بتنظيم القاعدة الارهابي في سوريا.. من هو "محمد صلاح الزبير"؟


قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنها نفذت غارة جوية دقيقة، الخميس، في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت، الارهابي محمد صلاح الزبير، وهو مسؤول كبير في منظمة "حراس الدين" الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة.

وأشار بيان القيادة إلى أن الغارة تعد جزءًا من التزام القيادة المركزية المستمر مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأكد قائد القيادة المركزية الجنرال، مايكل كوريلا، مواصلة مطاردة وقتل والقبض على الإرهابيين، الذين يخططون لمهاجمة مواطني الولايات المتحدة وحلفائها.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا وحوالي 2500 بالعراق، في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش".

وتؤكد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في تقييماتها، أن "حراس الدين" يمثل امتدادا لتنظيم القاعدة في سوريا، ويشاركه رؤيته في استهداف المصالح الأميركية والغربية على المستوى العالمي.

وأعلن فرع القاعدة في سوريا المسمّى بـ"تنظيم حراس الدين"، حل نفسه، مشيرا إلى أن "التطورات الأخيرة" في سوريا دفعته لـ"اتخاذ مثل هذا القرار".

وأوضح التنظيم الارهابي، في بيان نشر على قنوات "تيليغرام" التابعة له، الثلاثاء، أن القرار صدر بـ"توجيه أميري" من القيادة العامة لتنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات من تراجع نفوذه وتقلص قوته في شمال سوريا. 

ومنذ عام 2019، تعرض التنظيم الارهابي، المصنف على قوائم الإرهاب الأميركية، لضربات قوية أفقدته معظم قدراته العسكرية وقياداته البارزة، في أعقاب سلسلة غارات جوية أميركية قضت على أهم عناصره، وموجات من المواجهات مع "هيئة تحرير الشام"، أفقدته نفوذه.

 

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مقتل مسؤول بتنظيم القاعدة الارهابي في سوريا.. من هو "محمد صلاح الزبير"؟
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