سوريا - لبنان - فلسطين

أطباء أمريكيون يناشدون الأمم المتحدة إجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج


ناشد أطباء أمريكيون عملوا في قطاع غزة الأمم المتحدة إجلاء 2500 طفل من القطاع مهددين بالموت إن لم يتلقوا العلاج اللازم والعاجل، إذ وجّه الأطباء مناشدتهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي غرد بعدها على منصة "إكس" قائلا إنه "تأثر بشدة" بشهاداتهم واهتمامهم. جاء فيها "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم".

وقال الدكتور فيروز سيدوا، جراح الطوارئ في مستشفى سان خواكين العام في ستوكتون، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن بعض الأطفال الـ 2500 "سيموتون غدا، وبعضهم سيموت في اليوم التالي"، ولكن الغالبية العظمى منهم يحتاجون إلى إجراءات بسيطة لا يمكن تنفيذها في المستشفيات المدمرة في غزة.

وأضاف الدكتور ثائر أحمد، طبيب الطوارئ وأستاذ مساعد في جامعة إلينوي، قائلا: "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يكون هناك آلية للإجلاء الطبي، ولكننا حتى الآن لم نلحظ هذه العملية ".

كما ذكرت الدكتورة عائشة سليحة خان، طبيبة طوارئ وأستاذة مساعدة في جامعة ستانفورد التي عملت في مستشفى الأقصى بغزة من 26 نوفمبر إلى 28 ديسمبر: "هناك حديث عن السماح للفلسطينيين بالعبور إلى مصر، ولكنها مغادرة دون حق العودة".

فيما أوضحت الدكتورة محمودا سيد، طبيبة الطوارئ وأستاذة مساعدة في جامعة واشنطن وجامعة ولاية واشنطن، أن هناك 25 ألف رجل وامرأة وطفل في غزة في انتظار الإجلاء الطبي، بما في ذلك الـ 2500 طفل.

وقالت: "من المؤسف أن نقول ذلك، ولكن الرجال والنساء والبالغين سيكونون في آخر الأولويات. لذلك، يجب أن نبدأ أولا وقبل كل شيء بالأطفال".

وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في تقريرها مؤخرا أن الحرب في قطاع غزة كانت مدمرة بالنسبة للأطفال حيث قتل فيها أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني، وأصيب نحو 25 ألف طفل، كما نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.

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أطباء أمريكيون يناشدون الأمم المتحدة إجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج
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