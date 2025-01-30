سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تعلن استشهاد قائدها محمد الضيف


أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، 30 كانون الثاني 2025، عن استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام (محمد الضيف).

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأول من آب 2024 اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام (محمد الضيف) في غارة قبل أسبوعين من الاعلان في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونفت حماس بوقتها استشهاده.

وكانت ولادة محمد دياب إبراهيم المصري ويعرف ب محمد الضيف- عام 1965 في أسرة فلسطينية لاجئة أجبرت على مغادرة بلدتها "القبيبة" داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

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