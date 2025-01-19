حماس" تعلن أسماء الفلسطينيين الـ90 المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل مع إسرائيل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاثة رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".

بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل