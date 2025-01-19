سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الدفاع السوري يرفض احتفاظ "قسد" بكتلتها العسكرية داخل الجيش


أعلن وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية الارهابي مرهف أبو قصرة رفضه مقترح "قسد" تشكيل كتلة خاصة بها داخل الجيش السوري الجديد.

ورأى وزير الدفاع السوري الجديد، أنه "لن يكون من الصواب أن يحتفظ المقاتلون الكرد بكتلتهم الخاصة داخل القوات المسلحة السورية المتكاملة الأوسع نطاقاً".

وقال الارهابي أبو قصرة في تصريح لوكالة "رويترز"، إن قيادة المقاتلين الكرد المعروفين باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "تماطل في تعاملها مع القضية المعقدة"

وكانت "قسد" تجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق. وقال قائد هذه القوات، مظلوم عبدي، إن أحد مطالبهم الأساسية هو "إدارة لا مركزية"، وإن "قسد منفتحة على الاندماج مع وزارة الدفاع ولكن ككتلة عسكرية، ومن دون حل".

وأعلن الارهابي أبو قصرة رفضه مقترح "قسد"، موضحاً: "نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي لوزارة الدفاع، وسيتم توزيعهم بطريقة عسكرية - ليست لدينا مشكلة في ذلك".

وأضاف: "لكن بالنسبة لهم أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فإنّ مثل هذه الكتلة داخل مؤسسة كبيرة ليست صحيحة".

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