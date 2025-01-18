سوريا - لبنان - فلسطين

735 أسيرا سيخرجون من السجون الإسرائيلية في المرحلة الأولى من اتفاق غزة


 

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".

كذلك ذكرت أن "الأسرى الفلسطينيين لن يجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل". 

وشملت القائمة أعضاء من حركات حماس والجهاد وفتح، وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم مثل القتل، بحسب الوزارة.

ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، الذي كان جزءا من عملية هروب من سجن من منشأة احتجاز شديدة الحراسة شمالي إسرائيل عام 2021 قبل أن يتم القبض عليه هو والفارين الآخرين مرة أخرى، غير أن قناة "كان" العبرية كشفت أن خمس شخصيات، من الوزن الثقيل، لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهم: أربعة  أسرى ينتمون إلى حركة حماس وأسير خامس ينتمي إلى حركة فتح:

1. عباس السيد: حُكم عليه بالسجن بـ35 مؤبدا.

2. إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبدا.

3. عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ 67 مؤبدا. 

4. حسن سلامة: محكوم بـ 46 مؤبدا.

5. مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ 5 مؤبدات.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صدقت، ليلة الجمعة/السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على الاتفاق ذاته.

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