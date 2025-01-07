سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر مطلعة : خلايا تنظيم داعش الارهابي تنوي الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة السورية ( ماذا يوجد في هذا السجن )


 

افادت مصادر مطلعة ان معلومات استخباراتية اكد نية خلايا تنظيم داعش الارهابي بشن هجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية . 

واوضحت المصادر ان اجتماعات سريا جرى بين القوات الامريكية وقوات بيشمركة تابعة للطالباني حيث تم تبادل معلومات  استخـ.ـباراتية تؤكد نيـ.ـة خـ.ـلايا تنظـ.ـيم داعـ.ـش الإرهـ.ـابي لشـ.ـن هجـ.ـوم على سجـ.ـن الصـ.ـناعة في مدينة الحسكة، حيث يُحـ.ـتجز عدد كبير من أخطـ.ـر عنـ.ـاصر التـ.ـنظيم الارهابي

واشارت المصادر الى ان توقيت الهجوم الارهابي لا يزال مجهولا الا انه تم تعزيز الإجـ.ـراءات الأمـ.ـنية حول السـ.ـجن بقـ.ـوات مكـ.ـافحة الإرهـ.ـاب (Y.A.T) التابعة لقـ.ـوات قسد  لضمان تأمـ.ـينه الكامل.  

و حذر مسؤولون امنيون من احتمال تزامن هذا الهـ.ـجوم مع أي عـ.ـدوان تـ.ـركي محتمل على مناطق شمال وشرق سوريا، مما قد يخـ.ـلق فـ.ـوضى تتيح لداعـ.ـش استـ.ـغلال الفرصة وتـ.ـنفيذ مخطـ.ـطه الإرهـ.ـابي.

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مصادر مطلعة : خلايا تنظيم داعش الارهابي تنوي الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة السورية ( ماذا يوجد في هذا السجن )
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