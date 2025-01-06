سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة جنديين بجروح خطيرة بمعارك عنيفة في بيت حانون


أفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الاثنين، بإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بمدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث ذكر المراسل: "أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن جنديين من وحدة ناحال أصيبا بجروح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى خلال معركة في شمال قطاع غزة".

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه تم إجلاء الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلتيهما.

وفي الوقت ذاته، أعلنت "سرايا القدس" أيضا "قصف مستوطنة سديروت وغلاف غزة برشقة صاروخية من موقع قرب تجمع لآليات العدو الصهيوني شمالي قطاع غزة"، كما أعلنت استهداف "دبابتي ميركافا صهيونيتين، بعبوتين ناسفتين شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي القطاع".

فيما تسببت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع بمقتل وإصابة عشرات الأهالي، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية "ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "حصيلة الحرب الإسرائيلية ارتفعت إلى 45854 شهيدا و109139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

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إصابة جنديين بجروح خطيرة بمعارك عنيفة في بيت حانون
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