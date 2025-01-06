سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني ينهي انتشاره في ثلاث نقاط في بلدة الناقورة


صرّحت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بأن الجيش اللبناني أنهى انتشاره في ثلاث نقاط في بلدة الناقورة وحامول في القطاع الغربي جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني - من الناقورة ومحيطها. 

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: "تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

وأضاف البيان: "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

من جهتها، قالت بلدية الناقورة في جنوب لبنان إن "الجيش اللبناني باشر بالانتشار في مواقعه في البلدة".

وأشارت إلى أنه "تسهيلا لعمليات مرور آلياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية، ستقوم بإعلام الأهالي بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة".

وأضافت "وعليه، فإن العودة الآمنة ستكون حصرا بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، وغير ذلك قد يترتب عنه نتائج غير محسوبة".

جدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وصل اليوم إلى لبنان، في زيارة سيلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

ويترأس الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، لجنة الإشراف الخماسية التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت لجنة الإشراف الخماسية المكلفة بمتابعة الاتفاق عقدت في التاسع من ديسمبر أولى اجتماعاتها في الناقورة في جنوب لبنان. 

وكان قرار وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ فجر يوم 27 تشرين الثاني.

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