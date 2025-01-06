للمرة الأولى الجيش اللبناني يبدأ بالدخول إلى بلدة الناقورة في الجنوب

بدأ الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، بالدخول إلى بلدة الناقورة في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار في 27 من تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الانباء اللبنانية: "توجهت عند الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم – بتوقيت لبنان- آليات للجيش اللبناني ترافقها آليات اليونيفيل" إلى الناقورة، حيث دخلت البلدة بعد أن كانت تجمعت في منطقة الحمرا في البياضة ومن ثمة انطلقت إلى الناقورة وشوهدت جرافة للجيش في الموكب".

وأوضحت "جاءت هذه الخطوة بعد اجتماع اللجنة الخماسية في رأس الناقورة بحضور المبعوث الامريكي أموس هوكشتين".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

وتم الاتفاق المذكور بوساطة أمريكية قدمت فيها الولايات المتحدة مقترحا ينص على إنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام، في عملية سماها حزب الله "معركة أولي البأس"، وسمتها إسرائيل "عملية السهام الشمالية".

وبموجب اتفاق الطرفين فان الجيش الإسرائيلي ينسحب تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما وينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل مع نشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.