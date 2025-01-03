اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وعصابات الجولاني على الحدود مع لبنان

افادت مصادر صحفية اليوم الجمعة ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش اللبناني وعصابات الجولاني منطقة معربون في شرق لبنان

واوضحت المصادر ان عصابات جبهة تحرير الشام التي يتزعمها الارهابي ابو محمد الجولاني تعرضت لقوة تابعة للجيش اللبناني في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية مما ادى الى سقوط جرحى في صفوف الجيش

واضافت المصادر ان سيارات الاسعاف هرعت لنقل الجرحى الى المستشفيات فيما قامت قوات الجيش اللبناني بارسال تعزيزات الى منطقة الاشتباكات