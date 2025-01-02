أول تقاطع للمصالح.. قسد تسقط 3 مسيرات من طراز "بيرقدار" بصواريخ أمريكية وأكثر من 130 قتيلاً

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أن قوات قسد وحلفائها أسقطوا 3 من اهم المسيرات التركية خلال أسبوع بصواريخ أمريكية في سوريا.

وقالت المصادر إن "انقرة تضغط منذ اكثر من أسبوع من خلال 3 الوية مما يسمى بالجيش الوطني واغلب عناصره من سوريا مع ضباط ارتباط اتراك لاقتحام 5 مناطق ذات اغلبية كوردية في كوباني ومحيط سد تشرين والقصبات القريبة منهما للسيطرة عليها".

وأضافت ان "أكثر من 130 قتيلاً من كلا الجانبين سقطوا في معارك الأيام الماضية لكن الاحدث الأهم هو تمكن الكرد من اسقاط 3 من مسيرات البيرقدار التي تعد ايقونة المسيرات التركية والتي يصل كلفتها الى مئات الالاف من الدولارات لكن المفاجئة هي استخدام أنظمة دفاع جوي أمريكية الصنع في اسقاطها".

وأشارت المصادر الى ان "اسقاط الكرد مسيرات تركية بأسلحة أمريكية زودتها الأخيرة بشكل مباشر يمثل اول تقاطع مباشر بين حليفين في الناتو على الأرض السورية وربما يقود الى توترات وسط انزعاج انقرة من تكرار سقوط مسيراتها باهظة الثمن".

وأسقطت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، امس الأربعاء، طائرة مسيّرة تركية من طراز بيرقدار في أجواء مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي تصعيدا عسكريا بشكل مستمر، تزامنا مع اندلاع اشتباكات دامية بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا وقوات قسد.