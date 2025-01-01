صورة توضح آثار القصف الصهيوني لأحياء بيت حانون شمالي قطاع غزة!

نشرت وسائل إعلام عبرية صورة لأحياء بيت حانون شمالي قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية في المنطقة، حيث ذكرت صحيفة يانون ماجال العبرية: "هذا ما تبقى من أحياء بيت حانون".

وأظهرت الصورة المنشورة دمارا كبيرا للأحياء السكنية جراء القصف الإسرائيلي.

وكثفت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، قصفها الجوي والمدفعي في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، دون توقف، ما جعل خروج السكان أو البحث عن ملاذ آمن شبه مستحيل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مواطنين في بيت حانون أن الوضع داخل البلدة أصبح "كارثيا للغاية، حيث باتت الحياة مهددة بسبب الدمار وسط قصف عشوائي، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.553 قتيلا و108.379 مصابا.