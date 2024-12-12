زعيم تنظيم داعش الارهابي يأمر باستقطاب مقاتلين أجانب إلى سوريا

أمر ما يسمّى بـ"خليفة" تنظيم داعش الارهابي، أبو حفص، مكتب "الهجرة" التابع للتنظيم بتنشيط عملياته لاستقطاب المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وفق معلومات استخبارية.

وتوقع مصدر استخباري، أن "يعود تنظيم داعش الارهابي للساحة السورية بقوة، خاصة إذا لم تتم محاربته من قبل ما يسمى بفصائل المعارضة، وهيئة تحرير الشام بالتحديد".

ولفت إلى أن "عناصر التنظيم الارهابيأصبحوا يظهرون علنًا في البادية السورية، وقرب حمص على وجه الخصوص".

وأوضح المصدر، أن "المعلومات الاستخبارية المتوافرة تشير إلى أن أوامر صدرت عما يسمّى (الخليفة) الذي يتزعم التنظيم الارهابي، والمكنى أبو حفص الهاشمي، تحث ما يسمى (مكتب الهجرة)، الذي يشرف على تجنيد الارهابيين الأجانب بتفعيل عمله مرة أخرى، وتكثيف اتصالاته لاستقطاب عناصر جدد، وتسهيل مهمة دخولهم إلى سوريا".

وبين أن "التنظيم الارهابي يريد العودة لعمله مرة أخرى عبر زيادة قدراته البشرية، مستغلًا انهيار النظام السوري، والانفلات في الساحة السورية خلال المرحلة الحالية".

وأشار المصدر إلى أن "التنظيم كان تمكن من استقطاب آلاف الارهابيين الأجانب والعرب عبر سلسلة اتصالات منظمة، كان يجريها عبر شبكات الإنترنت بعد العام 2012، ويساهم بتسهيل دخولهم إلى الداخل السوري عبر تركيا بشكل خاص، والزج بهم في معارك العراق وسوريا".