هل ستبدا الحرب الاهلية ...... محمد البشير سيشكل حكومة انتقالية في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين، (9 نيسان 2024)، بأن قيادة المعارضة المسلحة قررت تكليف رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وصرح ممثل عن المعارضة السورية بأن أعضاء المجموعات التي وصلت إلى السلطة في سوريا يناقشون مسألة نقل السلطة بشكل سلس وتجنب الفوضى في البلاد.

وقال ممثل المعارضة لوكالة "نوفوستي": "هناك اجتماع بين رئيس هيئة تحرير الشام الارهابي أحمد الشرع (الجولاني) ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا".

وتشمل الخطوات المقترحة ما يلي:

- حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية.

-حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض.

-العمل تحت رعاية حكومة واحدة.

-الإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية.

هذا وأعلن رئيس الحكومة السورية في النظام السابق محمد الجلالي عبر وسائل الإعلام أمس الأحد، أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.

وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر أمس أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

وعلى ضوء الخطوات المقترحة ترى هل سيقبل زعماء الفصائل المسلحة بهذه المقترحات والسؤال الاخر ما مصير الفصائل الارهابية من تركمانستان واذربيجان وغيرها من الفصائل الارهابية الاجنبية فكيف سيتم التعامل معهم هل سيقولون لهم اذهبوا وشكرا لكم ام سيبقون ويستخدمونهم كاداة لضرب مناوئيهم وهل سيقبلون بهذه الوظيفة

المحللون السياسيون يقولون ان الحرب الاهلية في سوريا قادمة لامحالة فكل زعماء الفصائل المسلحة سيقول انهم حرروا سوريا وسيختلفون فيما بينهم وسيتقاتلون وستجري انهارا من الدم والايام القادمة حبلى بالاحداث