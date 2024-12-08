الطيران الامريكي يشن ضربات جوية على قوات سورية مدعومة من تركيا

بعد الاحداث المتسارعة في سوريا والتي من ابرزها سقوط حكم بشار الاسد وهروبه من سوريا الى جهة مجهولة برزت الان معالم اندلاع حرب اهلية فالتطورات المرتقبة بسوريا اكبر من إسقاط حكم الأسد

حيث شن الطيران الامريكي ضربات صباح اليوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من تركيا بعد أن طلبت الأخيرة من قسد المدعومة من الولايات المتحدة الإنشقاق عن الجهات الخارجية و تعني أمريكا

من جهة اخرى قامت جبهة النصرة الارهابية والتي يتزعمها الارهابي ابو محمد الجولاني بالتوجه إلى دير الزور و تتوغل في ريفه لمجابهة مليشيا قسد بسبب المنطقة الإستراتيجية التي تحتلها المليشيا و سيطرتها على آبار النفط السوري وحرض موقع تركي مقرب من جهاز المخابرات بضرورة تطهير سوريا من قسد التابعة لحزب العمال !!!

خلاصة القول إذا لم تحدث تسوية فالأمور متجهة إلى الحرب الأهلية السورية بطريقة أسرع من التطورات الأخيرة ...