سقوط سوريا بيد الارهابيين الذين يتزعمهم ابو محمد الجولاني وهروب بشار الاسد بطائرة الى جهة مجهولة

مع الاسف الشديد نقولها ان سوريا قد سقطت بيد الارهابيين الذين يتزعمهم المجرم ابو محمد الجولاني جاء ذلك خلال الساعات الماضية حيث دخل الارهابيون العاصمة دمشق بدون مقاومة تذكر واحتلوا الاذاعة والتلفزيون ودخلوا الى كافة الوزارات واحتلوها تباعا

بعدها اعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي: بانه سيكون في مجلس الوزراء صباح اليوم ومستعد لإجراءات التسليم.

وقال محمد الجلالي: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب ونمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على الحفاظ على مقدرات البلد

كما دعا الجلالي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك لجميع السوريين وأتمنى من جميع السوريين أن يفكروا بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم

ومع وصول إرهابيي جبهة النصرة إلى مدينة دمشق و استولوا على معظم المناطق في ضواحي السيدة زينب عليها السلام دعا الإرهابيين المجاهدين الشيعة إلى الاستسلام و بعد رفض الشيعة ذلك المطلب حدثت الأشتباكات ثم أنسحب الإرهابيين ...

وقالت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمنيين سوريين ان بشار الأسد غادر البلاد بالساعات الأولى من صباح الأحد إلى وجهة غير معروفة. مغادرة الأسد سوريا جاءت بعد توجه زوجته وأطفاله إلى روسيا الأسبوع الماضي.