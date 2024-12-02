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سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس القسم الإستراتيجي وإيران بالجيش الإسرائيلي يعتزم الاستقالة


أبلغ رئيس قسم الاستراتيجية وإيران بهيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، مرؤوسيه أنه لا يتعزم الترشح لمنصب رئيس الأركان، وسيتقاعد حال إنهاء وظيفته، وفق مصادر إعلام عبرية اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي المح إلى اعتزامه الاستقالة، بعد اكتمال التحقيق في إخفاق الجيش بمنع الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "أبلغ الميجر جنرال إليعازر توليدانو رئيس قسم الاستراتيجية وإيران في هيئة الأركان العامة للجيش مرؤوسيه أنه لن يترشح لمنصب رئيس الأركان".

ويشغل اللواء إليعازر توليدانو منصب رئيس مديرية الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، المكلفة بملف إيران العسكري، حسب مصادر عبرية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "حديث توليدانو، الذي شغل منصب قائد القيادة الجنوبية بالجيش في العام الذي سبق هجوم 7 أكتوبر 2023، يعني أنه سينهي حياته المهنية في الجيش".

وتابع المصدر: "وفق مرؤوسيه، فقد فهم توليدانو نصيبه من المسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر، وبالتالي لم ير نفسه مرشحا لمنصب رئيس الأركان".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".

ولم يتحدد تاريخ لاكتمال التحقيقات، فيما أعلن مسؤولون سياسيون وعسكريون وأمنيون أنهم يتحملون جانبا من المسؤولية عن الإخفاقات.

ووفق هيئة البث فإن من المرشحين أيضا لمنصب رئيس الأركان كل من نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، وقائد قيادة الشمال اللواء أوري غوردين، والمدير العام بوزارة الدفاع اللواء احتياط إيال زمير.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يرتكب الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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