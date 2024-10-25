ابطال حزب الله يسطرون ملحمة بطولية خلال اشتباك مع كوماندوز العدو الصهيوني واوقعوا فيهم مقتلة عظيمة

خاض ابرار حزب الله هذه الليلة اشتباكات عنيفة مع كوماندوز العدو الصهيوني سطروا فيها ملحمة بطولية تضاف الى سجلهم البطولي الناصع

حيث قال مصدر امني رفيع ان قوة كبيرة من الكوماندوز التابعة للجيش الصهيوني الجبان قد وقعت بمرمى نيران ابطال حزب الله في منطقة عيتا الشعب

واوضح المصدر ان هذه القوة الصهيونية قد طوقت من كل الجوانب وقد سقط عدد كبير من القتلى والجرحى فيما دمرت الدبابات التي تقدمت مع القوة وقد حاول ما تبقى من الجنود الصهاينة سحب الجرحى ولكن دون جدوى

واشار المصدر الى احتمال اسر عدد من الجنود الصهاينة وخلال الساعات القادمة سيتبين ذلك

واكد المصدر ان هذه الملحمة البطولية التي حصلت ستقضي مضاجع العدو وهي صفعة قوية تلقاها ولن ينساها ابدا