عاجل : الله اكبر والعزة لابناء نصر الله .... حزب الله يطالب المستوطنين بإخلاء المنازل التي تتواجد بالقرب من قواعد عسكرية أو تجمعات للجيش الصهيوني
سوريا - لبنان - فلسطين

الله اكبر والعزة لابناء نصر الله .... حزب الله يطالب المستوطنين بإخلاء المنازل التي تتواجد بالقرب من قواعد عسكرية أو تجمعات للجيش الصهيوني


 

طالب حزب الله المستوطنين باخلاء منازلهم القريبة من مراكز تجمع الجيش الصهيوني الجبان 

وقال الحزب في نداء وجهه للمستوطنين يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها،

واضاف النداء هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية، وعليه نحذّر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظًا على حياتهم وحتى إشعار آخر.

 

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الله اكبر والعزة لابناء نصر الله .... حزب الله يطالب المستوطنين بإخلاء المنازل التي تتواجد بالقرب من قواعد عسكرية أو تجمعات للجيش الصهيوني
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