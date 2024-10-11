مراسلة صحفية فرنسية تكشف عن وجود قوة عسكرية اماراتية تقاتل مع الجيش الصهيوني في غزة

كشفت مراسلة صحفية فرنسية عن وجود قوة عسكرية اماراتية تقاتل الى جانب الجيش الصهيوني الابطال الفلسطينيين في غزة

وفضحت الصحفية الفرنسية وجود قوة اماراتية في غزة ساعدت مراسلة قناة سي ان ان الامريكية للدخول اليها ونقل صورة غير حقيقية عن الاوضاع المزرية هناك من قتل ودمار

هذا وتحدث الاعلامي المصري معتز مطر عن هذا الموضوع ووصف وجود القوات الامنية الاماراتية بالعمل الحقير وكشف ايضا عن هوية الصحفية الامريكية التي دخلت غزة وهي التي مثلت انها تواجه هجوم من قبل حماس على المنطقة واتضح الامر كله كذب وتضليل