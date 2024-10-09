الامن اللبناني يعتقل جاسوس اسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية دخل لبنان بصفة صحفي

افاد مصدر صحفي اليوم عن اعتقال جاسوس صهيوني يحمل الجنسية البريطانية في الضاحية الجنوبية لبيروت

واوضح المصدر ان قوات الامن اللبنانية اعتقلت يهودي في الضاحية الجنوبية باسم يهوشوا تارتكوفسكي في بيروت وهو من عائلة يهودية متدينة ووالده احد الحاخامات المتطرفين

وبحسب المصدر فإن تارتكوفسكي وصل إلى بيروت في الأسبوعين الأخيرين تحت ستار انه صحفي وباستخدام جواز سفر بريطاني وكانت حركاته تثير الشك وعندما تم تفتيش متعلقاته تم العثور على جواز سفره الإسرائيلي. وعندما بحثنا عن اسمه على شبكة الإنترنت، وجدنا مقالين يحملان توقيع تارتاكوفسكي على موقع "زو ديريغا" (التابع لليسار الراديكالي الإسرائيلي).