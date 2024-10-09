الجيش الصهيوني الجبان يفتضح امره بعد زعمه رفع العلم الصهيوني داخل بلدة لبنانية

قلناها مرارا وتكرارا لا تصدقوا ما يروجه العدو الصهيوني الجبان فحرب الاشاعات على اشدها وهي اشد وطئة من اطلاق رصاصة واحدة وها هي الغبرة قد انكشفت لتتوضح الصورة بشكل جلي وتجسدت بعد خبر نشره العدو الصهيوني ان مجموعة من جنوده الجبناء قد رفعوا العلم الصهيوني على بلدة لبنانية وهي بلدة مارون الراس المتاخمة مع حدود فلسطين وقد تبين ذلك كذبهم

حيث كشفت قناة "سكاي نيوز عربية" على رغم من ترويجها للصهاينة والتطبيع معهم عن مصادر في قوات "اليونيفيل" قولها إن "جنود الجيش الإسرائيلي انسحبوا من مارون الراس بعد التقاط صورة العلم المرفوع".

وأشارت القناة إلى أن "فيديو رفع العلم الإسرائيلي في أطراف مارون الراس تم تصويره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وليس داخل البلدة، والقوة الإسرائيلية انسحبت الى خلف الحدود بعد تصوير الفيديو الدعائي".

هذا وقالت مصادر لبنانية إنه "لا يوجد أي تمركز لقوات الاحتلال داخل شبر في لبنان، وجيش الاحتلال يروج لصور وفيديوهات قصيرة عندما اقتحم لفترات وجيزة مناطق ملاصقة للسياج الحدودي مستغلاً نقاط قوات اليونيفل الدولية، وبالنسبة لفيديو من أطراف بلدة مارون الراس مثلا، الحقيقة أن المكان هو في حديقة البلدة وتقع تماما على الشريط الحدودي، والتقطوا صورا وفيديو ثم هربوا من المكان إلى خلف الحدود، وكل محاولة جديدة إسرائيلية للتقدم تندلع اشتباكات عنيفة عند الحدود".