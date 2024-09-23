أستشهاد نخبة من أساتذة الحوزة العلمية في جنوب لبنان :

استشهد نخبة من اساتذة الحوزة العلمية في جنوب لبنان جراء القصف الهمجي الصهيوني الغادر الجبان اليوم على مناطق واسعة من جنوب لبنان
واذ تعزي وكالة انباء براثا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام باستشهاد هذه الكوكبة العلمائية داعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته مع الشهداء والصديقين وحسن اؤلئك رفيقا
- سماحة آية الله الشيخ عبد المنعم مهنا
- سماحة الشيخ علي أبو ريّا
- سماحة السيد محمد صالح
- سماحة الشيخ امين سعد
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