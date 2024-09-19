الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
سوريا - لبنان - فلسطين
التسجيل الكامل لخطبة الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله حول التفجيرات الارهابية التي وقعت في لبنان
علي محسن راضي
94
2024-09-19
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في رسالة إلى السيد حسن نصرالله.. سلامي: الإجراءات الإرهابية ستلقى ردا ماحقا من لدن جبهة المقاومة قريبا
التسجيل الكامل لخطبة الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله حول التفجيرات الارهابية التي وقعت في لبنان
السيد نصر الله للصهاينة: الرد هو ما سترون وليس ما تسمعون
."حزب الله" ينفذ 4 عمليات نوعية ضد إسرائيل
وزير خارجية لبنان: نحن أمام لحظة مخيفة وحزب الله تلقى ضربة قوية ما يجعل رده ضروريا
السيد حسن نصر الله يلقي كلمة هامة عند الخامسة من عصر يوم غد الخميس..
الصحة اللبنانية: 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحا جراء التفجيرات الجديدة
سقوط 3 شهداء في الانفجارات الجديدة اليوم بلبنان
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً يوم الجمعة لبحث تفجيرات لبنان
اندلاع حريق في 60 منزلا ومتجرا نتيجة انفجار الأجهزة جنوبي لبنان
الاكثر مشاهدة في (
سوريا - لبنان - فلسطين
)
72 ساعة
هجوم سيبرالي يطال عدد من المستوطنات الصهوينية واحد المطارات
270
مصدر لبناني: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق
264
شركة تايوانية تعلق على "صلتها" بـ"بيجر" المنفجرة في لبنان
262
وزير الصحة اللبناني: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان السيبراني الإسرائيلي
258
عميل الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن يرجح ان انفجار أجهزة الاتصال بلبنان سببه زرع متفجرات وليس عملية قرصنة
252
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك