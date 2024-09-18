هجوم سيبرالي يطال عدد من المستوطنات الصهوينية واحد المطارات

افاد مصدر صحفي اليوم ان هجوما سيبراليا طال عدد من المستوطنات الصهيونية بالاضافة الى الموقع الرسمي لاحدى شركات الطيران الصهيونية

واوضح المصدر ان الهجوم اخترق المجلس البلدي في بلدة يروحام في المنطقة الجنوبية من الاراضي المحتلة. كما تم اختراق المجلس المحلي لبدة يانوح-جت في عكا.

كما طال الهجوم السيبراني الموقع الرسمي لشركة طيران حيفا في مطار حيفا.

كما تم اختراق موقع مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة داخل الاراضي المحتلة. واختراق المجلس المحلي لمستوطنة بسمة طبعون